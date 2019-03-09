站櫃憋尿憋成漏尿 櫃姐尿失禁

2019-03-09

記者蔡淑媛／台中報導

尿失禁不是中老年婦女的專利！台中一名27歲的未婚櫃姐，一天站櫃至少10小時，為了顧生意，一天如廁僅1、2次，因此少喝水，後來出現頻尿、漏尿就墊護墊，結果反覆泌尿道感染，進一步檢查是膀胱過動症，造成急迫性尿失禁，經藥物治療和骨盆底肌運動，不到2個月就大幅改善，不用急跑廁所，也不再尿道感染，業績蒸蒸日上。

反覆尿道感染 變成膀胱過動症

中山醫學大學附設醫院泌尿科主任陳順郎指出，30歲以上婦女半數以上，有不同程度的尿失禁問題，尿失禁分為2種，應力性尿失禁主要是年紀大、多產婦，骨盆鬆弛造成咳嗽、跳躍和大笑就尿失禁；另一種為急迫性尿失禁，為膀胱過動症，因緊張、感染、老化、神經等多重原因導致膀胱敏感，膀胱一點點尿，就有尿意、頻尿、急尿、漏尿等尿失禁問題。

不敢如廁少喝水 憋尿惡性循環

陳順郎說，這名櫃姐長期憋尿、喝水又少，3年來每2、3週就尿道炎，3個月前來院就診檢查，發現是膀胱過動症，出現急迫性尿失禁，她的膀胱裝不到100CC尿液（正常為3、400CC）就有尿意，每小時就想解尿，因此給藥穩定膀胱和放鬆肌肉，增加膀胱容量，加上勤做強化骨盆底肌的運動，現在排尿正常了。

陳順郎說，現在愈來愈多年輕女性，10幾歲就有尿失禁問題，大多是情緒緊張、壓力大，覺得廁所髒而憋尿，或解尿姿勢不正確致病，這位櫃姐就是工作壓力、長期站立導致腹壓太大及憋尿，造成尿失禁。

他提醒婦女要正常喝水、不要憋尿，如有頻尿、漏尿、急尿、尿不乾淨等問題，應及早就醫治療，以免泌尿道反覆感染、甚至引發腎盂炎、敗血症。

骨盆底肌運動 可保養預防失禁

中山附醫物理治療師賴郁芬也說，停經後婦女有8成出現尿失禁，建議年輕就做骨盆底肌運動（又稱提肛運動、凱格爾運動）強化肌肉，增加尿道緊縮，預防改善尿失禁、膀胱、子宮及直腸脫垂，也能促進陰道緊縮，健保也有給付復健治療。

賴郁芬強調，骨盆底肌運動是必須吐氣時提肛（會陰），就像忍住放屁及夾斷便便的感覺，而不是吸氣時縮腹提臀，很多人都做錯，因此改善尿失禁無效。

她建議可一手摸肛門，一手摸腹部確認，每次10至30下，每天3到5次，及慢速收縮，延長提肛5至10秒，中間休息5至10秒或更久，做10-15下，可由平躺姿勢進階到坐或站姿。

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