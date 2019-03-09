越南客脫逃後暫停／「觀宏專案」將重啟 開放旅行社申請

2019-03-09

〔記者楊綿傑／台北報導〕簡便新南向國家旅客來台觀光的「觀宏專案」，去年十二月因發生越南旅客一四八人集體脫逃事件而停止，觀光局昨天宣布，已修正規定，包括加重處罰、要求業者落實通報以及管控追蹤等，預計本月中旬重新開放五十七家旅行團社申請。

簡便新南向旅客來台觀光

政府促進新南向國家旅客來台觀光，二○一五年底推出觀宏專案，以五人以上團進團出方式，透過特定旅行團社或由特定團體主辦，可以申請電子簽證方式入境台灣，有效期間十四天，截至去年底已有越南、印尼、緬甸、柬埔寨、寮國、印度等六國納入。不過去年十二月爆發一四八名越南旅客脫逃事件，越南部分遭到停止。

觀光局昨天宣布，修正公告「觀宏專案」新作業規範，首先是加重組團旅行社退場條款，經發現違常事件，如借牌、併團、逾期停留等情節重大者，立即除名。若發生脫團、逾期停留、行方不明團員達三人者，暫停其送件資格兩個月；達六人者，立即自專案指定旅行社除名。

修正新規範 加強入境後管理

另外，要求國內接待旅行社應配合管控及通報義務，若未依限核實通報滿二次者，於該年度不得接待觀宏專案團體。配合境管作業需要，申請文件也增列組團與接待旅行社合約、旅客訂票訂房紀錄，明訂入境即時通報，脫團應於事發二小時內完成通報等，加強入境後管控追蹤等規定，要求業者積極配合。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/