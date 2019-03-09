子宮頸抹片檢查 4成女性沒做過

2019-03-09

〔記者吳亮儀／台北報導〕子宮頸抹片檢查只要六分鐘、就能護一生，不過國內仍有近四成女性超過六年沒做檢查、甚至從未檢查；國民健康署提醒，沒做檢查而罹患子宮頸癌的風險，是有做檢查者的三倍。

沒檢查 罹癌風險高3倍

昨天是國際三八婦女節，許多人關注女性議題，國健署也特別點出定期做子宮頸抹片檢查的重要。國健署比對篩檢資料和癌症登記資料後發現，六年以上沒有做抹片者，罹患子宮頸侵襲癌的風險，是三年內曾經做抹片檢查者的三倍，久未做抹片的婦女屬於子宮頸癌的高危險群。

國健署癌症防治組組長林莉茹說，曾經做過調查分析女性沒有做抹片檢查的原因，依序為「自覺身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「覺得不好意思」、「已經停經」、「怕被檢查出有疾病」、「年紀大不用做」等。林莉茹說，國內卅歲以上女性約有四成處於子宮頸癌高風險狀態，若沒有及早發現，可能錯失治療時機。

建議每3年做1次篩檢

我國很早就開始提供子宮頸抹片免費篩檢，目前每年約有二一○萬人參加抹片檢查，約有六成涵蓋率，已使子宮頸癌標準化發生率及死亡率下降達七成。每三年至少一次的抹片檢查可大幅降低發生癌症或癌症惡化的機會，建議符合資格的女性每三年就做一次抹片篩檢。

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