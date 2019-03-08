今年首例 男搭機遭乘客傳染麻疹

2019-03-08

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布國內新增1例麻疹，為北部30多歲男性，今年2月由桃園機場飛往美國舊金山時，疑似搭機接觸到外籍麻疹患者而感染，為今年首例搭機染上麻疹病例；另日本麻疹疫情升溫，疾管署提升旅遊疫情建議至第一級注意，前往民眾要注意防護措施。

根據疾管署資料，新增麻疹病例2月11日搭機由桃園機場飛往美國舊金山，期間在搭機過程中，可能接觸1名被美國確診麻疹的外籍旅客，兩人機上座位距離在兩排內，返國後，在3月3日就出現出疹症狀並確診麻疹，研判可能接觸到染病旅客而遭傳染，現症狀已緩解，居家隔離中。

可傳染期 曾逛竹東夜市

衛生單位已掌握該名患者在職場、就醫等相關接觸者共222人，將持續監測至3月25日，但在可傳染期間，他曾於3月2日晚間6點至7點半在新竹竹東夜市活動，提醒民眾若有相關活動史，要自主健康管理18天。

疾管署副署長羅一鈞指出，在外籍麻疹患者機上座位前後兩排共計52人，其中16人是台灣人，經追蹤其他人並未出現疑似症狀。

日本麻疹旅遊警示 升為第一級

近期日本麻疹疫情持續增溫，今年截至2月24日已累計258例，創下近10年同期最高，以大阪府最多，其次是三重縣，目前每週新增25至30例，與當地2009年爆發麻疹大流行的趨勢相近，加上3、4月是國人旅日旺季，經評估決定繼美國後，我國也自昨起提升該國麻疹旅遊疫情建議等級為第一級注意。

羅一鈞指出，應避免帶未滿1歲的嬰幼兒至麻疹流行地區，若須攜6個月以上未滿1歲的嬰幼兒前往，預防麻疹最有效的方式，仍是接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；1981年以後出生的成人，也可於出國前2至4週諮詢評估是否需要接種MMR疫苗，目前仍有疫苗存量約10萬劑，估計足以供應今年上半年國內需求。

此外，羅一鈞強調，民眾除了接種疫苗外，搭機時，可視個人情況配戴口罩，也有機會降低感染風險。

疾管署統計，今年國內累計28例麻疹，其中，15例為國內感染、13例為境外移入病例，感染國家包含越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/