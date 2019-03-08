中榮病情預警系統 全院上線

2019-03-08

記者蔡淑媛／台中報導

為有效掌握住院病患的病情狀況，及早處置、應變，台中榮總結合人工智慧（AI）推出病情惡化預警示系統，以紅黃綠燈號顯示的電子儀表板，提醒醫護及早介入治療，預防惡化、死亡，今年2月正式上線用於全院住院病人，為國內首家醫院以院內數據作為住院病人的病情預警。

紅黃綠燈號 提醒醫護及早治療

台中榮總院長許惠恒指出，不同於其他醫院發展AI大數據分析用於門診，中榮與東海大學、人工智慧學校合作，分析院內的住院病人，發展出預測病人未來6至12小時惡化風險的早期檢視系統，更貼近病人與院內醫療狀況。

台中榮總品管中心主任、胸腔科醫師吳杰亮舉例說明，曾有一位肺癌末期病人住院，因為小便滯留，一直上下床如廁，結果呼吸困難情形更加重，警示系統顯示他的狀況為紅燈8分，護理人員趕緊為他裝導尿管導尿，不久後，風險就降為綠燈3分。

吳杰亮表示，還有一名急性胰臟炎病人，風險上升到橘燈8分，醫護人員發現是疼痛造成心跳、血壓不穩所致，給藥止痛後也降到綠燈2分，提升病人安全。

吳杰亮指出，住院病人病情惡化預警示系統是中榮統計院內10年來、4萬名病人，共10萬筆住院資料，從急診到入院期間所有監測的血壓、心跳、血氧、體溫、意識狀態、入住科別等資訊，透過人工智慧運算及傳統統計分析等，針對非預期死亡、急救、或需轉加護病房照護結果，預測住院病人的病情惡化風險係數。

全院1500床病人 即時風險評估

許惠恒表示，醫護人員只要看紅黃綠燈號及分數顯示，就可立即介入治療，預計1年至少預防近千名病患因病情突然惡化，甚至死亡的風險，尤其在夜班、假日醫療人力較少，醫護人員一看燈號和分數，就能立刻介入治療。

中榮從2月起，已全數上線用於全院1500床病人，每小時截取病人生命徵象，重新統計算分，即時風險評估，現在電子儀表板設於醫療站與工作推車，未來將進一步放在床頭卡或簡訊通知醫護。

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