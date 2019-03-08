2019-03-08

冷氣團來襲，玉山昨日凌晨2時10分起，飄降1個多小時的「三月雪」，玉山群峰被白雪覆蓋，積雪最深曾達1公分，不過，清晨5時起籠罩在一片雲霧之中，直至上午11時許，天氣又轉為陰雨綿綿，積雪全部消融，顯示高山上氣候變化無常且劇烈。（記者謝介裕）

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