手提行李安檢 將增泰國航班

2019-03-08

〔記者簡惠茹／台北報導〕繼中國、越南、緬甸、寮國和柬埔寨等五國來台旅客，入境實施手提行李百分之百檢查後，農委會防檢局長馮海東昨天表示，本月也將啟動泰國入境班機手提行李百分之百檢查。世界權威流行病學專家德克．菲佛（Dirk Pfeiffer）表示，體會到台灣邊境檢查後，他認為可媲美澳洲，非常有效。

目前台灣對於中港澳、越南和其鄰近國家柬埔寨、寮國及緬甸，都已經進行入境時手提行李百分之百檢查。馮海東表示，東南亞國家中，泰國也與這些高風險國家鄰近，且與我國往來頻繁，風險加劇，最快這個月就會實施泰國航班入境時手提行李百分之百檢查。

菲佛從香港入境台灣，他表示，抵達台灣、下飛機後被引導到其他路線接受檢查，只有在澳洲看過同樣的檢查情況，有這樣的機制的確可以降低風險，而且非常有效；像他看到最高罰一百萬元的標示，立即想了一下自己行李箱有沒有違禁品，這樣的提醒可讓大家提高風險意識。

檢測雖費時 但可提高風險意識

菲佛指出，百之分百檢查可發現什麼東西是其次，更重要的是提高風險意識，有些人可能覺得水餃香腸很好吃，煮過醃過了就沒關係，但這些東西有沒有問題，不是由自己決定，而是由專家來評估，要讓民眾有這樣的意識。

他表示，沒有什麼是百分之百萬無一失的措施，萬一病毒進來，豬農更要及早通報，就算是虛驚一場也沒有關係，雖然檢測大費周章，但可以確保監控系統是有效的。

家畜所昨又驗出中國肉製品有豬瘟病毒。（防檢局提供）

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