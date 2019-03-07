《健康充電站》女性泌尿系統健康講座

2019-03-07

台灣尿失禁防治協會、台灣泌尿科醫學會3月8日上午10時至11時45分，在高雄長庚紀念醫院兒童醫院藍廳（高雄市鳥松區大埤路123號）舉辦守護婦女泌尿系統健康講座。

由婦科醫師楊采樺、吳伶穎、泌尿科醫師劉惠瑛、沈元琦分別主講有關尿失禁及泌尿道感染等議題。

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