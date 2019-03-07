OL手臂抽痛 竟是帶狀疱疹前兆

2019-03-07

文／羅棋守

一名45歲上班族女性陳小姐因為右手臂莫名抽痛數日，原本以為是肌肉痠痛而到中醫診所就診針灸，並貼膏藥治療，直到右手前臂出疹（圖1），至皮膚科就醫才確診為帶狀疱疹。

皮膚有病灶前 誤認是肌肉痠痛

詳細詢問病史，發現陳小姐因前陣子工作忙碌，熬夜趕工，睡眠不足，身體免疫力下降，才導致水痘帶狀疱疹病毒活化，引發帶狀疱疹。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是因為過去被水痘帶狀疱疹病毒感染引發水痘後，病毒便潛伏在身體的感覺神經節中，待我們免疫力低下時，如疲累、睡眠不足、重大壓力、心情不佳、老年人、免疫缺損疾病等狀況，病毒便會活化，沿著神經到達皮膚，造成神經發炎引發疼痛或刺癢不適，爾後在皮膚出現成群水泡樣的紅疹。

大部分患者在身體長出皮膚病灶前幾天，便會感受到局部疼痛、抽痛、燒灼或癢感，常認為是肌肉痠痛、心絞痛、腸胃發炎、盲腸炎、坐骨神經痛等，直到發出疹子才會尋求皮膚科醫師治療。

疹子可長於全身任何部位，大多分佈於身體的單側，初發時為紅色的丘疹或斑塊，接下來數小時後，便開始出現「成群的水泡」，水泡大小不一（圖2），呈現帶狀分佈於某神經節所支配的皮膚區域。未及時治療，可能會造成疼痛難耐、皮膚壞死、傷口細菌感染、留下疤痕（圖3）等後遺症。

發疹3天內 口服藥能降低後遺症

因此，建議民眾若有類似狀況應及早就醫，於發疹3天內，口服抗病毒藥物，能有效縮短病程及疼痛，降低嚴重後遺症的發生。

健保署已於去年12月，全面開放給付第一代抗病毒藥物Acyclovir於治療帶狀疱疹患者，但此藥一天需服用5次，比較不方便，療效也較差；新一代的抗病毒藥物如Famciclovir和Valacyclovir一天只需服用3次，療效比Acyclovir好，更能有效降低疱疹後神經痛的發生率，但健保僅給付於臉部、頭頸部、生殖器、免疫缺損疾病、癌症等患者。因此，針對若症狀嚴重、超過50歲較容易產生疱疹後神經痛的患者，建議民眾可考慮自費治療。

（作者為台中市羅棋守皮膚科診所院長）

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