《謠言終結站》沐浴乳「0」防腐劑 黴菌入侵反傷膚

2019-03-07

記者吳亮儀／台北報導

網路流傳「沐浴乳內添加防腐劑，會導致一些人濕疹或過敏」，但食品藥物管理署專文闢謠指出，為了要降低微生物孳生的風險並防止產品腐敗，若沒添加防腐劑會造成沐浴乳腐敗變質，可能會對肌膚造成更大的傷害。

導致濕疹或過敏? 網路謠傳

食藥署在官方網站闢謠專區指出，台灣氣候溫暖潮濕，為防止產品變質，沐浴乳中必須適度添加防腐劑，以降低微生物孳生的風險，並防止產品腐敗。

食藥署指出，沐浴乳若未添加防腐劑，不僅會縮短保存期限，也更加容易遭受細菌及黴菌入侵繁殖，造成沐浴乳腐敗變質，可能會對肌膚造成更大的傷害。

新光醫院健康管理部醫學美容中心主任唐豪悅說，防腐劑種類很多，且主要是看濃度，有些民眾本身有異位性皮膚炎、或對許多物質過敏，他們不只遇到防腐劑會過敏、其它東西也會，例如香精、香水等。

唐豪悅說，基本上有含水配方的產品，大概都會需要添加防腐劑，來避免品質變壞或腐敗，也避免細菌和黴菌孳生；而像肥皂、凡士林等就不需添加防腐劑。

適度添加 可防止產品腐敗

食藥署強調，沐浴乳添加防腐劑是否引起濕疹、過敏，因個人體質而異，並非每個人使用都會發生。目前國際間針對化粧品中的防腐劑有訂定限量管理，也沒有足夠證據顯示在添加限量濃度之下的防腐劑會危害人體健康。

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