「膨風廣告」誇療效 小心別花冤枉錢

2019-03-07

〔記者吳亮儀／台北報導〕看到太吸引人的產品廣告，別輕易相信，小心花了冤枉錢！衛福部食藥署昨天公布「膨風廣告」稽查，包括食品、藥品、化妝品等廣告，因違規宣稱療效、誇大功效，都被各地衛生局開罰。

違規廣告監控排行表中，排名第一的是「台灣綠蜂膠PPLs」，其次為「芙婷寶」、「聚安堂天王補心丸」；而食品違規廣告受處分最高的廠商，則以「儷都國際公司」違規處分金額最高，違規次數前三名產品為喜樂纖、醇養妍及聰蓉活力飲。

「飛蚊症、青光眼、白內障的問題…PPLs它就可以…解決很多眼睛的問題…」、「╳╳產品…可改善七十％以上更年期症狀…」等，都是食藥署去年度查獲的違規廣告。

食藥署去年監控電子媒體包括電視、電台、網路廣告，共查獲一一四二件違規廣告，網路類型最多。

另以違規食品、藥物、化粧品廣告宣稱效能類型統計顯示，以宣傳「皮膚美容」、「減肥瘦身」、「骨骼肌肉」分據前三名。

食藥署企劃及科技管理組科長黃建隆說，違規廣告一件可依食安法裁罰四萬元以上、四百萬元以下罰鍰，若再犯，就可要求業者歇業或停業，可按次處罰到停止刊播為止。

是否將對廣告代言人開罰？黃建隆說，各地衛生局需釐清名人與業者的合約內容，看代言者是否共同研擬廣告內容、屬於共同行為人、共同實施及合作等關係，再看是否由食安法裁罰。

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