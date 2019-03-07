陳吉仲帶隊拚外銷 在日簽近5億元訂單

2019-03-07

農產台灣隊赴東京參展 1天就賣出萬噸香蕉

〔記者簡惠茹／東京連線報導〕拚外銷！農委會今年組台灣隊到日本最大東京國際食品展參展，昨天一天簽下近五億元訂單、賣出一萬公噸香蕉，包含台農發與日本船昌公司簽下外銷一千公噸香蕉的採購合作意向書，高雄旗山香蕉運銷合作社更與日本Wismettac簽訂三年九千公噸香蕉的正式合約，已逾去年整年香蕉外銷總量一千七百五十公噸的五倍，創下里程碑。

去年香蕉外銷總量的5倍 新里程碑

旗山香蕉運銷合作社昨午與日本通路業者Wismettac公司，在農委會主委陳吉仲、立委莊瑞雄和邱議瑩見證下，簽下三年九千公噸、約四．三億元台幣的香蕉採購合約，未來還希望能擴大採購台灣的芒果和鳳梨等水果。

3年9千公噸訂單 旗山香蕉創紀錄

旗山香蕉此次外銷訂單數量及金額都創新紀錄，陳吉仲表示，Wismettac公司是一間跨國貿易集團公司，去年一年採購超過一千五百萬美元的台灣農產品，行銷到美國、加拿大、澳洲、荷蘭等國，該公司社長答應加入農委會成立的「農產品整合外銷平台」，讓台灣農民生產的優質農產品能走向全世界。

除了旗山香蕉運銷合作社，台農發也傳出好消息，昨與日本船昌公司簽下一千公噸香蕉採購合作意向書。陳吉仲指出，台農發昨天簽訂一千公噸香蕉出口，後面還有許多外銷新拓展，農委會將全力支持，包含如何讓農民的生產管理符合日本消費者需求且穩定供應。

台農發牽線 雲林烏龍蕉銷日增到600公噸

台農發去年即首度把雲林莿桐的烏龍蕉賣到日本，烏龍蕉別名黃金蕉，色澤金黃形狀圓潤，軟Ｑ口感受到日本人喜愛，日本對香蕉品質要求嚴格，船昌採購前多次到雲林確認品質，甚至還到果園參觀，去年出口日本兩百公噸，今年台農發和船昌的採購意向書中針對烏龍蕉再增到六百公噸。

農委會國際處指出，烏龍蕉在日本販售屬高端通路，一般袋裝香蕉，通常一袋三根，販售三九八日圓（約台幣一一○元），烏龍蕉一袋則可以賣到四九八日圓（約台幣一三七元）。

台農發董事長陳郁然指出，日本沒有產香蕉，他跟船昌社長的爸爸有交情，介紹台灣香蕉獲得肯定，進而建立起香蕉外銷的訂單，外銷過程從產品品質到運輸、催熟，最後送到消費者手上的途中都不能出差錯，台農發會全力以赴。

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