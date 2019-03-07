環團抗議新建農地違章未拆 政院：研議修法 讓中央代拆

2019-03-07

〔記者李欣芳、張聰秋／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前宣示全國七千多家臨時登記的小工廠，在明年工廠登記到期後，可繼續經營，並優先輔導，但農地不得新設工廠。多個環保團體昨赴行政院抗議，抨擊新建農地違章工廠應拆未拆。行政院回應正在研議修法，地方政府若不願拆除，將訂定中央代為拆除的條款。

「新建違章工廠，拆拆拆！」包括主婦聯盟環境保護基金會等多個團體代表，昨冒雨到行政院大門口前，抗議新建農地違章工廠應拆未拆。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔指出，行政院前年十月底整合各部會共同推出「保護農地︱拆除農地上新增違規工廠行動方案」，以回應蔡總統宣示的二○一六年五二○後新增違章工廠即報即拆，但第一波僅拆除十六家，第二波遲未公布。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，環團曾檢舉彰化九家農地上違建，沒有一家被拆除。今年一月檢舉的違建，一處原本只有一棟建築體，如今旁邊多蓋三棟，而且就位於彰化縣長王惠美的娘家附近。

接受陳情書的行政院經濟能源農業處參議呂貞慧表示，蘇揆日前特別強調，農地上不准新增違章工廠，外界質疑中央與地方互踢皮球，是因拆除主要由縣市政府執行，若縣市不做，會研議在「工廠管理輔導法」的修法中，訂定中央代為執行條款，包括改善期、罰鍰等，會有細緻的配套。

彰化縣處長劉玉平回應，地方執行違建最主要的難處在於經費，如果中央可代為拆除，是很好的應變作為。

至於環團指控彰化拆除不力，劉玉平表示，經過查報，相關違章建築均非營運中的工廠，後續會結合台水、台電等單位進行斷水斷電，遏阻建築結構體變成實質營運的工廠。

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