靜脈曲張30年未治療 惡化變蜂窩性組織炎

2019-03-06

記者蔡淑媛／台中報導

66歲的梁女士年輕時在電子工廠當助理，長期站著工作，懷孕時出現靜脈曲張，連生3胎後更嚴重，即使雙腿痠、脹痛，但她仍一直隱忍，害怕開刀。不料，去年左腿罹患蜂窩性組織炎，就醫服用抗生素，治療效果有限，決定自費接受硬化劑泡沫注射合併抗生素治療，術後配合穿彈性襪，終於好轉痊癒。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞說，靜脈曲張與體質、久站久坐、下肢肥胖有關，懷孕時腹壓增加，血液循環不好，也會造成靜脈曲張，梁女士出現靜脈曲張不治療，已經惡化到重度，血液循環很差，如果只治療蜂窩性組織炎，藥效無法達到患部，傷口感染不易癒合，因此必須一起治療。

打硬化劑、服抗生素 1週後復原

林子鈞說，梁女士的左腿大隱靜脈和分支都嚴重曲張，就像密密麻麻的大、小蚯蚓爬上小腿，整支腿紅腫脹痛，利用硬化劑泡沫注射患部，刺激病變的血管收縮硬化萎縮，並給予口服抗生素，一週後復原。

梁女士的右腿也有重度靜脈曲張，一個月後接受治療，配合穿彈性襪兩週後也痊癒，她說現在終於也敢穿裙子了，可以好好走路運動，還瘦了6公斤。

林子鈞提醒，如果有下肢痠脹痛麻、抽筋，要注意可能罹患輕度靜脈曲張，中度時會浮起蚯蚓狀血管，若不治療，等到重度會色素沉澱、硬化破皮、發炎、濕疹、靜脈潰瘍，甚至蜂窩性組織炎、敗血症，也建議風險族群或患者平常可穿彈性襪預防保養，不要久坐久站、不要泡湯，以免血管擴張，下肢血液迴流會更差。

林子鈞也說，硬化劑泡沫注射可治療各種靜脈曲張，但必須自費，而中風、臥床、行動不便者不適合此治療方式，有栓塞風險。

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