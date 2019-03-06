攝護腺肥大 堵膀胱結石 雷射刨除術助通樂

2019-03-06

記者陳建志／台中報導

66歲的林先生多年來解尿困難，並有血尿情況，雖服藥治療但效果不佳，日前和家人出遊，更出現在休息站遲遲無法解尿而影響行程的狀況，讓他下定決心就醫。檢查後發現，他除了攝護腺肥大，還有兩公分的膀胱結石，所幸經「雷射攝護腺刨除術」治療後，終於可以順利解尿了。

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，一般人若出現尿路結石，只要多喝水，通常能排出小於0.5公分的細小結晶，但該名患者因攝護腺肥大壓迫尿道，導致尿液滯留，造成結石難以排出，且結石越滾越大，因刮傷泌尿道造成血尿。

邱鴻傑表示，治療攝護腺肥大，目前可採傳統電刀刮除、雙極電刀、雷射汽化、切除、刨除等方式治療，考量患者年紀不算太大，並確保未來不再復發，建議接受「雷射攝護腺刨除術」治療，利用器械沿著攝護腺包膜並用銩雷射將組織剝離，再用鈥雷射絞碎結石，此方式除了降低出血率、復發率外，也縮短住院時間。

邱鴻傑提醒，民眾平時應多喝水、運動，預防結石生成，並讓結石順利排出。當出現攝護腺肥大合併膀胱結石症狀時，若以藥物治療效果不佳，則可考慮積極處理，以免出現持續性血尿、結石、餘尿過多解不乾淨、睡眠品質不佳、影響腎臟功能等問題，到時候將增加治療的困難度。

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