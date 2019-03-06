流感死亡增8例 5例是中壯年

2019-03-06

記者林惠琴／台北報導

國內流感疫情持續降溫，上週類流感門急診就診8萬6829人次，較前一週下降5%，但尚未脫離流行期，仍新增44例重症，以及8例死亡，其中，在死亡個案中，8例就有5例是50至64歲的中壯年族群，疾管署呼籲民眾不要輕忽，流感威脅不是只存在於嬰幼兒或老年人。

慢性病患小心併發症害命

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增8例死亡個案的年齡介於50至85歲，其中7例有慢性病史、6例未接種本季流感疫苗，主要症狀是發燒、咳嗽、肌肉痠痛後，出現呼吸困難、急促，並併發肺炎，最後因呼吸衰竭而不治，從發病到死亡平均約10天。

疾管署副署長羅一鈞指出，8例死亡個案有5例是中壯年族群，均有慢性病，僅1例有接種本季流感疫苗。

羅一鈞補充，若有糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病等共病的民眾，罹患流感容易出現併發症，尤其是心血管疾病，因流感併發肺炎可能造成原本的病況惡化，進而出現心肌梗塞、心律不整，有危及生命的風險。

疾管署統計，去年10月進入本流感季以來，共計661例重症，有175例、約1/4是中壯年族群，63例死亡中，也有13例是中壯年族群。

尚在流行期 應速接種疫苗

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，目前仍處於流感流行期，近4週社區流感病毒以A型為主，其中H1N1占63.4%、H3N2占36.6%。

羅一鈞補充，雖然現在流感病毒以A型的H1N1為主，但H3N2與B型有上升趨勢，民眾不可大意，預計流感疫情脫離流行期可能得等到3月中下旬。

羅一鈞提醒，在符合公費資格各年齡層中，以50至64歲中壯年族群接種率最低，今年僅17.9%，更較去年的20.7%減少約13.9萬人；目前公費流感疫苗剩餘量約有12.3萬劑，最好把握機會儘速接種。

除了接種疫苗外，羅一鈞強調，要記得做好手部衛生，出入人潮擁擠或空氣不流通的場所，要落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，儘速至大醫院就醫，以降低重症與死亡風險。

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