秦良丰返高雄復健 寫卡片謝醫師

2019-03-06

〔記者涂鉅旻、吳亮儀、方志賢／綜合報導〕「陳主任：謝謝這段期間的照顧。秦良丰」陸軍航空特戰指揮部下士秦良丰，去年五月十七日在台中清泉崗基地參加跳傘演訓時墜地，經過九個多月治療，昨天從三軍總醫院出院返回國軍高雄總醫院繼續治療。他親寫謝卡給主治醫師神經外科醫師陳元皓，還畫了一個笑臉圖案。雖然字跡有點歪斜，但仍看得出來長足進展。

主治醫師盼他自主走路、回歸家庭

收治秦良丰的主治醫師、國軍高雄總醫院神經外科醫師歐建佑表示，秦良丰從原本肌力零到一分，目前已達三、四分（正常人是五分），復健過程「很爭氣」！未來規劃每天復健約六小時，包括手部、腳部腳踏車、自己推車走路等，另也搭配精神諮商、中醫針灸等多元化治療，希望「他能自主走路，回歸家庭」。

現年廿七歲的秦良丰，為陸軍航特部特三營一員，他在去年五月十七日參與跳傘演訓時，因主傘張開不全、副傘吃風不足，自一千三百呎（約三九六公尺）空中墜地重傷，送往童綜合醫院急救，但當時秦良丰謹記傘兵「五點著陸」要領，加上副傘略緩衝下墜速度，為秦能在重大意外中存活的可能原因。

秦良丰去年六月廿五日轉至台北三軍總醫院醫治，憑著強烈的求生意志，度過艱苦的醫療與復健之路。台北三軍總醫院院長蔡建松、三總神經外科部主任陳元皓昨召開記者會，說明秦良丰現況。陳元皓表示，秦良丰從原本最初接近全癱且需要呼吸器維持的狀況，經過逾廿個團隊的合作及縝密治療，在密集呼吸訓練、高壓氧治療等療程後，已陸續移除人工氣切管、鼻胃管及導尿管。

蔡建松表示，秦的復健強度，絕對不輸他在特戰單位的訓練，至於是否返回部隊仍待一段時間評估，「相信秦良丰做得到」。他也說，秦良丰案例很少見，是相當好的醫學教案。

軍方希望他能回部隊繼續打拚

秦良丰事發時軍階為上兵，現已晉升下士。國防部發言人陳中吉解釋，秦良丰在去年聯雲操演時已服役滿三年，依照相關規定，體測、體檢與相關考核完備，符合晉升資格。軍方當然希望秦能回到部隊繼續打拚，但也會視秦的意願而定。

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