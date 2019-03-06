少女吸「笑氣」神經受損坐輪椅／長庚6年內收治9名青少年患者 最久吸食時間逾6個月

2019-03-06

〔記者吳亮儀／台北報導〕十七歲少女「美美」因下肢無力、身體多處麻木，無法行走且須坐輪椅，醫師原以為是車禍受傷，檢查卻發現，美美四個月前接觸「笑氣」後成癮，導致脊髓神經受損、退化。而光是長庚過去六年就收治九名因吸食笑氣造成脊髓神經退化、嚴重受損病例，年齡從十四歲到十九歲，笑氣儼然已成年輕人健康一大威脅。

治療後仍難復原 須長期復健

美美就醫後，醫師用核磁共振檢查美美的脊椎，發現她的頸椎從第一節到第六節都有神經受損退化現象，使用高劑量的維他命B12靜脈注射治療，三週後出院。院方表示，雖然美美四肢無力的狀況已有改善，但脊髓神經受損難以復原，仍然無法獨力行走、需要長期復健。醫師透露，美美非常懊悔吸食笑氣，完全不知道竟有這麼嚴重的後遺症。

基隆長庚醫院兒童神經內科醫師周正哲說，美美四個月前和朋友在一次轟趴中，因好奇心而嘗試笑氣，沒想到就此沈迷，後來為追求興奮，甚至每天吸食五瓶笑氣，每瓶容量五公升。

輕則肢體麻痺 重則缺氧死亡

周正哲說，笑氣會影響身體生成維生素B12，再影響血液以及神經系統，使用笑氣會有短暫的興奮感與幻覺等，長期使用會出現心智混亂、感覺異常，並出現肢體麻痺、尿失禁等，狀況與吸食Ｋ他命類似，也有些患者會因缺氧昏迷成為植物人或死亡。

林口長庚醫院統計，從二○一二年到二○一八年，共發現九個因吸食笑氣造成脊髓神經退化、嚴重受損的病例，年齡從十四歲到十九歲。他們都是在娛樂場所或朋友聚會中接觸到笑氣，因而長期吸食、無法自拔，吸食笑氣時間最長超過六個月。

醫師呼籲工業用笑氣納管

笑氣有分工業用和醫療用，醫療用笑氣用於麻醉、屬於醫材管理，一般人不能取得，工業用笑氣未納入管制藥品或毒品管理，導致青少年容易取得。長庚醫院兒少保護中心醫師葉國偉除了建議政府應予改善，也呼籲學校及家長若發現青少年有不明原因的肢體無力，應注意其日常活動場所，關心是否有吸食笑氣，一旦發現應儘早就醫。

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