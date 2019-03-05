櫃姐常憋尿 反覆性泌尿道感染

2019-03-05

記者邱書昱／新北報導

一位30歲的百貨公司專櫃小姐，因工作繁忙而經常憋尿，出現排尿刺痛和血尿的症狀，就醫後發現，她在半年前也有類似症狀，確診為反覆性泌尿道感染，給予抗生素治療；醫師提醒，泌尿道感染嚴重時，會演變成腎盂腎炎，甚至敗血症，切勿憋尿。

台北慈濟醫院泌尿科醫師羅啟文表示，女性的會陰部、尿道和肛門的距離很近，容易因為憋尿、性行為、不當的衛生習慣或更年期女性荷爾蒙減少，細菌滋生且進入尿道和膀胱而引起發炎。

研究統計，近30%的女性在24歲之前曾有泌尿道感染，50%的女性一生至少一次得到泌尿道感染，反覆感染是指半年內2次或一年內3次，在治療後又發生感染，這些患者會隨著感染次數增加，而縮短感染的間隔時間。

嚴重恐致敗血症

他表示，泌尿道感染的症狀因每個人的體質而有所不同，最常見的包括：頻尿、排尿刺痛、血尿、發燒、畏寒以及下腹部脹痛，嚴重時可能演變成腎盂腎炎、敗血症，最嚴重會導致休克或危及生命，若有排尿功能障礙、糖尿病患或免疫力較弱者更應注意。

羅啟文提醒，成人每日應攝取2000CC的水分且切勿憋尿。女性如廁後，應由前往後擦拭，避免穿過緊的內褲或長褲，採淋浴，避免泡澡，性行為前後應喝水，並排空膀胱，若有泌尿道感染的症狀且發燒、畏寒時，應盡速就醫。

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