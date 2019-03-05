健身教練啪啪啪 竟啪斷命根子

2019-03-05

記者林惠琴／台北報導

一名40歲健身教練，半年前在性交過程中，發生輕微陰莖折斷，但並未尋求治療，而是藉由壯陽藥照辦床事，只是發現硬度不如以往，且陰莖彎曲幅度增加，甚至有縮短與摸到結節等情形，進一步就醫診斷為陰莖斷裂；醫師表示，性行為若過於劇烈，可能就會引發陰莖斷裂。

台北暨淡水馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭表示，一般來說，在性行為過程中不慎發生陰莖折斷，若是狀況輕微，可能會造成陰莖皮下部位的海綿體組織受損及微血管破裂出血，萬一較為嚴重，則恐導致急性血腫發炎而有瘀青變黑。

蔡維恭指出，該名患者的陰莖折斷狀況屬於較輕微，呈現陰莖彎曲病理原因，可能是白膜微血管遭到反覆性創傷，導致產生發炎反應，進而使結締組織纖維化而形成硬塊，以至於用手可觸摸到陰莖左背側有結節。

蔡維恭強調，假設患者長時間不予理會，或未接受適當治療，最後有可能導致陰莖勃起彎曲角度過大，無法順利進入陰道及縮短現象越來越嚴重，也可能在行房時彎曲的陰莖插入陰道時，會導致性伴侶疼痛不適而影響雙方性趣。

蔡維恭說明，針對陰莖彎曲現象及陰莖縮短，目前有陰莖斑塊溶解注射、負壓助勃器使用、陰莖牽引療法或陰莖整形手術，可先向醫師諮詢討論並經由醫療專業評估之後，再選擇合適的治療方式。

台灣男性學醫學會理事長、台大醫院泌尿部主任張宏江則指出，男性罹患攝護腺癌手術後，可能出現勃起功能障礙，建議要及早與醫師討論陰莖復健計畫，以利重振雄風。

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