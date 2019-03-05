全台逾34萬人》青光眼年輕化 高度近視高風險

2019-03-05

記者林惠琴／台北報導

衛福部統計，2015年全台就診青光眼患者約34萬人，其中，40歲以上高達29萬人。醫師提醒，青光眼初期無明顯症狀、較難察覺，通常影響視野、視力時，可能已是晚期，呼籲40歲以上有家族史、高度近視等高風險族群，最好養成定期篩檢眼睛的習慣。

台北榮總眼科部青光眼科醫師柯玉潔表示，眼睛有一種清澈的液體為「房水」，提供角膜內皮細胞養分與排除廢物，可從小樑網排出，但若因體質、老化或使用藥物，可能會影響排除功能，當房水無法順利排出時，恐造成眼壓過高，進而產生青光眼。

柯玉潔指出，該院曾針對石牌地區老年人眼疾進行普查，結果發現70歲以上民眾，平均每10人就有1人罹患青光眼，但僅不到3成患者曉得自己罹病，若未及時治療，可能造成視野受損，甚至喪失光感，是沉默的視覺殺手。

柯玉潔說明，青光眼是導致不可逆失明的首要原因，但初期無明顯症狀，當出現視野缺損、視力下降時，通常已是晚期。不過，若眼壓突然上升，除了視力會模糊外，眼睛也會有脹痛感，可能就因此察覺異狀，或是有一部分患者經由健康檢查或其他眼睛疾病檢查而早期發現。

柯玉潔強調，針對青光眼患者，會視病況決定治療方式，若早期發現，可能會先持續觀察是否有惡化情形，萬一一來就很嚴重，則可能須立刻手術導流房水。

微創手術快又好

柯玉潔補充，傳統手術時間約40至90分鐘，且會有結膜傷口6至8毫米、鞏膜傷口3至5毫米，術後明顯眼紅、縫線，易導致刺痛感，但健保有給付此治療方式；微創手術則是利用微細的中空軟導管將房水從前房引流到結膜組織間，以降低眼壓，術程約30至60分鐘，僅角膜傷口2毫米，術後眼紅與刺痛感較輕微，但須自費7萬元。

63歲患者許先生雙眼罹患青光眼，先是右眼接受傳統手術，後來左眼接受微創手術；他提到，左眼確實手術時間較短，術中也較無不適感。

台北榮總眼科部主任劉瑞玲也強調，過去青光眼多被視為是老人病，但近年已有年輕化趨勢，門診就曾遇到30幾歲病況嚴重的患者，要提高警覺。

40歲以上定期檢查

柯玉潔提醒，若40歲以上，有青光眼家族史、高度近視等高風險族群，最好要定期檢查眼睛。

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