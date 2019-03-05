鐵砧山礦場外洩5千公升廢油水 中油涉隱匿挨罰

2019-03-05

〔記者鄭名翔、蕭玗欣／綜合報導〕中油位於苗栗通霄的鐵砧山礦場驚傳外洩五千公升廢油水！苗栗縣環保局前天中午接獲民眾通報，昨到場稽查並進行水源及土壤採樣，確認污染源已阻絕，外洩油污濃度及面積還待清查，而中油涉隱匿未通報，將依水污染防治法開罰，並要求清污及賠償居民損失。

鄰近中油鐵砧山礦場的坪頂國小師生，自二月中旬便不時聞到油氣味，附近居民也發現灌溉用水上頭漂著黑色油污且有異味，懷疑中油油污外洩，通報中油。但中油直到前天早上大雨沖出濃濃油污，才坦承管線外漏，民眾痛批中油「太惡劣」！

中油否認隱匿 月底前須提賠償案

中油探採事業部工安室主任蔡見能解釋，上月十八日發覺場外有油氣異味，連日追查管線，前天進行新天然氣井產線測試時，才確定源頭來自廠區內地下一．五米深的連接伴產水池管線破裂，導致將天然氣轉換為液態天然氣產生的伴產水廢水外洩。

蔡見能說，排放出的伴產水廢油比率低，但因屬於輕油，所以揮發性高、氣味較重，前日發現污染時通報環保局，絕無隱匿；明天將採樣界定範圍，七日召開協商討論賠償事宜。

環保局認定本案由民眾先通報，秘書蔡政勳表示，中油未主動通報，違反水污染防治法第卅條，最重可處以六百萬元罰款，且中油須進行調查並提出整治計畫。

環保單位預計明、後天設立標準監測井，最快兩週後才會知道洩漏範圍及物質。環保署土污基管會執秘陳世偉表示，若污染值達監測值以上，依「土污法」可公告為控制場址，並罰十萬到五十萬元，若超過檢測值將公告為整治場址，依法可罰十五萬到七十五萬元。

通霄鎮長陳漢志昨與里民一同與中油協調，初步達成四點共識，中油將於三月底前完成水質及土壤採樣報告、廠方須提供灌溉用水、擬定休耕及後續賠償方案、每日派員巡邏並落實外漏工安通報。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/