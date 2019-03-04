《愛肝加油站》捐肝者術後2至4週 肝功能指數可恢復正常

2019-03-04

文／許金川

Q：我的先生有慢性B型肝炎帶原，從40多歲就知道有肝硬化，可是因為沒有症狀，我們也不以為意，應酬時還常常喝酒。兩週前他突然大吐血緊急送醫，醫師說是食道靜脈瘤破裂出血，目前雖然止血了，可是肝功能卻變得越來越差，黃疸值升高、有腹水、腳也腫了，醫師說唯一的方法就是肝臟移植。

我的大兒子很孝順，要捐肝給他，請問我先生一定要換肝嗎？我的兒子捐肝後，肝臟多久才會長回來？之後肝功能會受影響嗎？

A：肝病之所以可怕在於肝病初期幾乎都沒有特殊症狀，所以患者往往輕忽了它的嚴重性。當肝硬化越來越厲害、肝臟功能逐漸衰退，此時膽紅素值會升高、白蛋白會降低，所以皮膚、眼白會變黃，也會出現茶色尿，同時可能伴隨有腹水、腳水腫的情況，甚至凝血功能也會變差。

您的先生有慢性B肝帶原又合併有肝硬化，食道靜脈瘤破裂出血後，肝臟功能急遽衰退，如果此情況沒有恢復穩定、肝臟功能越來越差，就有可能肝昏迷而致命，因此，肝臟移植確實是唯一的救命方法。

目前國內肝臟移植技術非常成熟，通常捐肝手術對捐肝者的健康都無大礙，一般來說捐肝者，大概在術後的2至4週，肝指數就可回到正常範圍內了。而肝臟術後再生長的速度以3個月內最快，通常在6個月時就能長回原來肝臟8成左右的體積。至於腹部刀痕，如果捐肝者用達文西手術施行，肚子就幾乎沒有什麼明顯的疤痕。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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