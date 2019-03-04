頭痛分2種 找出徵兆對症治療

2019-03-04

記者王俊忠／台南報導

有10多年頭痛病史的38歲王小姐，四處就診多被認定是偏頭痛，不料一次頭痛竟然導致嘔吐、抽筋，甚至喪失意識，緊急送往奇美醫院急救，經檢查發現腦部有深層靜脈栓塞及微血管出血，在加護病房治療兩週才出院。醫師提醒，因腦血管栓塞、出血造成的頭痛，屬於器質性頭痛，與偏頭痛等功能性頭痛不同，但兩者頭痛症狀不易辨別，患者最好盡量詳述症狀，以利醫師正確診斷。

奇美醫院全人醫療科主任林高章指出，「功能性頭痛」是指檢查不出病症的頭痛，例如偏頭痛；「器質性頭痛」則是指可以檢查出病灶、因器官質變引發的頭痛，例如腦部有腫瘤、血管栓塞、出血或膿瘍等。

林高章強調，上述女性患者被多家醫療院所診斷是偏頭痛，但到奇美醫院時，卻發現有腦深層靜脈栓塞及微血管出血，屬於器質性頭痛，而非功能性頭痛。

奇美醫院神經內科主治醫師楊勝翔表示，器質性頭痛如有頭痛合併身體局部無力、意識喪失，或是半側肢體麻痺，可能與腦內發炎、長不明東西相關，而像是體重莫名減輕、身體微發熱，也恐是腦內有腫瘤的徵兆。

林高章補充，功能性頭痛常見的是偏頭痛，占比約7成，提醒若有單側、（跳）搏動式痛感、行動走路時頭痛會加劇、疼痛指數在中度以上等4項涵蓋其中2項，加上有噁心嘔吐或畏光畏吵等2項涵蓋其中1項，總計符合3項以上的特點，可能就是偏頭痛。

林高章說，功能性頭痛的症狀以頭痛為主，可能與患者所受到的壓力、氣候等因素有關，但由於找不出病症，只可透過藥物或放鬆治療處置、緩解。至於器質性頭痛，經常合併身體其他病症，則可經由藥物或手術治療。

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