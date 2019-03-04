洋蔥農︰連小球都收不到3成 血本無歸

2019-03-04

〔記者邱芷柔、蔡宗憲、陳文嬋、詹士弘、廖淑玲、歐素美、江志雄／綜合報導〕「連小球可能都不到三成的收成，簡直血本無歸！」恆春半島的洋蔥農哭訴，今年暖冬，長出來的洋蔥連小小球的水準可能都算不上，連僱工收成的工錢都付不起。恆春鎮農會總幹事林順和嘆，今年大球洋蔥數量減少兩成以上，小球數量增加很多，價格拉不上去。

雲林縣大蒜產量佔全國九成以上，雲林縣農業處副處長陳炳坊也說，今年蒜球明顯變小，重量減少二至四成。

今年暖冬加上雨水少，洋蔥、大蒜長不大，還有多種農作物因乾旱根本沒有開花。像荔枝產量全國第一的高雄，開花率不到三成，恆春特產玉荷包荔枝更不到兩成，農民恐面臨歉收慘況。

青梅結果率剩2成 40多年最慘

高雄的青梅產量也是全國第一，但今年結果率只剩下二成，農民說四十多年來沒看過這麼差的。

山區灌溉不易的茶樹及竹林受損也嚴重。雲林縣林內有數百公頃竹林因缺水灌溉，約有三成提早開花面臨死亡或嚴重落葉；春茶可能減量五成以上。

枋山特產的愛文芒果則面臨暖冬加上近期炙熱南風帶來病蟲害，資深董姓果農表示，目前開花少一半，整體產量不樂觀。

另外，台中最近進入採收期的枇杷，也因乾旱，授粉不正常，結果率下降、果粒小，甚至出現乾皺、賣相不佳，產量不到去年的一半。

台中高接梨和宜蘭三星上將梨，則在一月底嫁接期遇上低溫，許多花苞無法開花結果，受災率各達二成以上及四成，產量恐減少二十％。

水分變少 鳳梨保存更久也更甜

但暖冬少雨對作物也不全然是壞處。高雄鳳梨農說，暖冬乾旱造成酵素多，過去冬天鳳梨三分甜、七分酸，今年半酸半甜，也因鳳梨水分變少，延長保存期限。另雲林古坑地區的咖啡因少雨有利生長，預估咖啡豆產量及品質都會提升。

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