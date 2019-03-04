花博權利金爭議 AIPH近日與中市府協商

2019-03-04

〔記者張菁雅、黃以敬／綜合報導〕台中花博權利金引發爭議，一度表達無法接受台中市府少付權利金的花博授權機構國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長白立福（Tim Briercliffe），這兩天將造訪花博，與副市長令狐榮達會面。令狐榮達昨表示，會面不公開，不便對外透露，希望盡力達到皆大歡喜。

據估算，花博迄今觀賞人次約五百五十萬，目標盼在四月二十四日結束前達到八百萬人次。但其中免費人數估計由原計兩百萬增至三百萬，門票收入推算恐將少收兩億多元，支付權利金則可能比原訂約台幣一千六百八十萬少兩百萬，雙方能否達成共識或破局？備受矚目。

依台中市政府與AIPH的合約，市府分兩期給付花博權利金，第一期權利金在二月匯出七萬歐元（約台幣二百卅八萬元），與AIPH原要求給付卅五萬七千歐元（約台幣一千二百一十四萬）差距極大。另外，市府開放台中市民及全球十二歲以下兒童免費入園，導致門票收入減少，AIPH也有異議。

新聞局長吳皇昇表示，第一期給付權利金是以預估門票收入計算，第二期須等閉幕依實際門票收入後乘一％。吳皇昇也指出，前市府規劃製作三百萬花博卡讓市民免費入園一次，代表可容許三百萬人次免費，目前估計免費人次應不會超過三百萬，不致造成門票短收。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/