「恆春風巢」獲邀丹麥展覽 分身留恆春

2019-03-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二○一九台灣燈會吸引逾千萬人次賞燈，佳評如潮，更吸引許多國外媒體報導，其中藝術燈區中的三件作品「恆春風巢」、「屏安時光」、「竹田紀事」，獲邀今年八月至丹麥哥本哈根展覽。被戲稱是「夜明珠」的「恆春風巢」作者楊宗熏，將以回收高粱酒瓶打造分身「瓶瓶安安」留在恆春，讓藝術能量在當地持續發光。

「恆春風巢」由恆春德和里藝術家楊宗熏與丹麥藝術家Rikke Jullund合製，將銀合歡的木材轉化成木雕燈座，同時利用玻璃瓶的透光性，代表迎接遊子返鄉的明燈，被民眾戲稱是「夜明珠」，是台灣燈會熱門拍照打卡作品之一。

「恆春風巢」共使用兩千八百個啤酒瓶、大量的銀合歡木料，內部則採鋼骨支撐，球體高達三米，作品全長共五米，每個酒瓶上還有居民祈福簽下的姓名，象徵恆春半島民眾的共同創作。獲邀八月至丹麥哥本哈根展覽，可能無法再回台灣，不少居民覺得很遺憾。

徵求一千只高粱酒瓶

楊宗熏表示，聽到許多居民表達希望留下「夜明珠」，他決定創作一個「分身」，需向外界徵求透明的高粱酒瓶，希望用一千只酒瓶創作迷你的「恆春風巢」，留在恆春鎮德和里福興宮，吸引各地民眾前來參訪。

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