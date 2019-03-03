搞懂皮膚功能 美肌美人非夢事

2019-03-03

文／林靜芸

一般人的認知，皮膚只要清洗、保濕，防曬，加上使用保養品，就會完美。但遇到皮膚狀況例如黑斑、毛孔、過敏、痘痘，往往會懷疑是表面功夫沒做好。其實皮膚問題與其他身體病狀相同，有複雜的原因！

◎正常的皮膚建構於以下4個功能：

●角質細胞生成：基底層的細胞要生成表皮細胞需要經過脫掉細胞核的過程，才能形成角質層，這個過程需要28天；壓力大的人染色體端粒變短，影響基底層細胞生成，皮膚容易變薄，細胞複製需要蛋白質，營養不良，皮膚會蠟黃。

●皮膚屏障：皮脂腺分泌脂肪，膽固醇及神經醯胺，以特殊比例，聯結角質細胞，形成皮膚屏障，保護皮膚避免內部水份蒸發。防範微生物侵犯以及化學物質的干擾。過度清洗或是降膽固醇藥物，影響皮膚屏障，產生問題皮膚。

●自然保濕因子：儲存於上皮細胞的蛋白質，因為角質層的水份下降分解為自然保濕因子，負責調節濕度。此步驟一般人需要72小時，老人可能需要一週。常出國的人都有經驗，剛抵達時，皮膚很乾，過了幾天膚質改善。現代人頻繁出入空調，自然保濕因子容易紊亂。

●角質層剝脫：角質層水份足夠的狀況，老化的角質層會由降解酶作用自然剝脫。如果保濕沒做好，剝脫不良，可能角質層堆積形成老人斑，也可能剝脫不均勻，皮膚粗糙。

保養作息飲食缺一不可

近代人由於風吹日曬、空調、熬夜、壓力、精緻食物等影響，皮膚很難正常運作。

想要皮膚完美，除了皮膚保養以外，尚需健康的生活方式，充分的營養，才能維護皮膚功能，保有天然的美肌！

（作者為聯合整形外科診所醫師）

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