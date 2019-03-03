咳也漏笑也漏 「應力性尿失禁」作祟

2019-03-03

文／鄒頡龍

「醫師，尿失禁困擾我好久了，7年前生老二之後就發現咳嗽、打噴嚏的時候會漏尿，最近這一、兩年症狀越來越嚴重，連大笑的時候也會漏尿。人家說，老了都會這樣，可是我才41歲啊！該怎麼辦？」

說話的是一位身材微胖的中年婦女，微蹙的眉頭看得出她的焦慮。身旁跟著一位可愛的小女孩，應該是她口中的「老二」，看起來非常貼心。

我告訴她：「您的症狀聽起來，應該是應力性尿失禁，也就是腹壓增加的時候發生漏尿。別擔心喔，尿失禁是可以治療的。」

尿失禁非常普遍，好發於中年到老年的女性。嚴重的應力性尿失禁連走路、跑步的時候也會漏尿，因此很多患者不敢出門，不敢做運動，對身心有很大的負面影響。

◎尿失禁的種類很多，如果您在以下的狀況下會漏尿，可能就是屬於「應力性尿失禁」：

●咳嗽。

●打噴嚏。

●大笑。

●站起來的時候。

●舉起重物的時候。

●運動（例如跑步，打羽毛球）。

●性行為。

就醫評估運動或手術治療

婦女應力性尿失禁發生的原因，是因為女性的尿道先天的結構比較短，只有2到4公分，如果尿道括約肌鬆弛，就容易在咳嗽、打噴嚏的時候漏尿。危險因子包括：生產、老化、慢性疾病（例如慢性支氣管炎導致經常的咳嗽）、之前接受過骨盆腔手術（例如子宮切除）、肥胖等。

◎應力性尿失禁是可以治療的，並不是所有患者都需要開刀，可以請醫師仔細地評估和診察，再考慮最適合的治療方式，包括：

●保守治療：可以從骨盆底肌肉運動，又稱「凱格爾運動」（Kegel excercises）做起。藉由主動式收縮控制膀胱出口的骨盆底肌肉群，達到增加尿道阻力的目的。

●手術治療：目前「尿道中段吊帶手術」是最主要的手術方式，可以採用人工網膜，或是自體筋膜置於尿道的中段，增加尿道的支撐力，能夠有效地改善尿失禁的症狀。

（作者為中國醫藥大學附設醫院泌尿部教授級主治醫師）

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