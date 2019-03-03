「支架」內視鏡術 腸阻塞免裝人工肛門

2019-03-03

文／江驊哲

59歲李阿姨近2週沒有放屁、排便，導致嚴重腹痛前往急診就醫，經X光和電腦斷層檢查發現，竟是乙狀結腸腫瘤造成急性腸阻塞，為讓她儘速緩解不適，及避免裝置人工肛門，決定先放置大腸支架恢復腸道暢通，之後等營養及體力恢復，再安排手術切除腫瘤，李阿姨得知免裝人工肛門後，也大大鬆了一口氣。

急性腸阻塞是指腸道的腫瘤長到一定程度，使得腸道失去正常蠕動能力，腸道內經過消化後的食物無法順利通過腸道、抵達肛門，故會出現腹部絞痛、腹脹、停止排氣與排便、嘔吐等症狀，若沒有及時發現、治療，恐因體內電解質不平衡，導致血壓降低，或造成腸子壞死、腸穿孔、腹膜炎等嚴重併發症。

傳統上面對急性腸阻塞的個案，因患者腹脹嚴重，導致手術時，腸子無法吻合，故常需透過兩階段開刀手術，先裝置暫時性的人工肛門減壓，協助患者清空宿便，等阻塞狀況緩解後，再進行腸道切除吻合手術，二次開刀手術不但增加風險，裝置人工肛門也對患者的外觀和生活造成極大不便。

因此，若能透過腸道支架手術，可降低讓患者重複手術的風險，達到同樣功效。患者不需全身麻醉，僅需由肛門先以內視鏡到達腸腫瘤阻塞最狹窄處，再放入支架，此時多數患者的排泄物會如土石流般滾滾流出，待養足體力及營養後，再透過腹腔鏡手術切除腫瘤及支架，不僅縮短住院天數，也能提升生活品質。

降低重複手術風險

但並非每位患者都適合腸道支架手術，若病灶距離肛門口約5公分內，恐因支架容易產生刺激感、裡急後重、疼痛，或滑脫，故建議先與醫療團隊溝通後，再決定治療方式，建議50歲以上及有家族史的民眾，定期接受大腸鏡檢查，才能早期發現、早期治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任）

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