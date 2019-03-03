大醫院急診壅塞 台大等最久

2019-03-03

待床率7.9％ 林口長庚收最多 去年達20.6萬人次

〔記者吳亮儀／台北報導〕急診室壅塞、等床位等不到；健保署最新統計，去年約七百一十餘萬人次掛醫院急診，等最久的是台大醫院、待床率七．九％，但收治最多人的是林口長庚醫院，高達廿萬六千多人次。

急診壅塞一直是衛福部和各醫院想改善的問題，就急診就診人次來看，去年度較二○一六年的七百四十萬人次少了約三百萬人次，但較二○一七年增加約一百萬人次。

急診治療待床逾48小時 義大居次

台大醫院急診是出名的壅塞，去年在急診治療超過四十八小時的醫院排名，台大醫院排名第一，它的急診量達十萬六五六七人次，其中八四一二人次在急診治療等待住院超過四十八小時，待床率達七．九％、義大醫院四．五％居次、新光醫院三．四％第三。

前年才發生急診醫師離職潮的林口長庚醫院，去年急診人次高達廿萬六千多人次，是各院第一，遠甩第二名的台北市立聯合醫院，北市聯醫去年急診約有十八萬七千人次。

健保署副署長蔡淑鈴說，台大近年來急診待床率持平，第二名的義大醫院算準醫學中心，可能因位處高雄燕巢區、地點偏遠，民眾就醫多會選擇義大醫院，急診才較壅塞。

寧擠走廊 台大急診病患僅1成願轉院

急診醫學會理事長、台大急診醫學部主任方震中說，醫師通常會建議輕症、狀況還好的病患轉院，但即使醫護人員苦口婆心的跟病人解釋：「那家醫院絕對有能力處理你的病，而且距離又不遠。」也僅約一成的病患會接受，很多人寧願在急診擁擠又吵雜的環境等床位，病患病床滿到急診室外走廊幾乎成為常態。

長庚醫院行政中心副主任蘇輝成說，醫院會希望讓病患早點進入病房、減少急診室壅塞，因此會嚴格控管平均住院日數，若病患的狀況穩定就不會安排住院，讓病房周轉率提升。

衛福部和醫師都建議，若病患病情不嚴重，就醫應優先選擇鄰近居家的基層診所或地區醫院，由醫師判斷病情是否需要轉院，才能避免久等、感染，也不會跟急重難症患者搶時間。

2018年急診治療 超過48小時人次排名前五醫院

去年在急診治療超過四十八小時的醫院排名，台大醫院排名第一（資料照）

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