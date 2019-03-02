輸尿管卡結石 有請達文西

2019-03-02

文／洪順發

在泌尿科門診常見到泌尿道結石發作的病患來就醫，結石突然從腎臟掉下來卡住輸尿管，讓病患痛到死去活來的。

大部分的結石在很小的時候就會自己掉下來排出身體外面，但是有些結石沒有自行排出的，會在腎臟裡慢慢變大，大部分時間也都相安無事，直到結石掉下來堵住輸尿管，造成腎臟水腫，此時就會讓病患痛不欲生。

◎如何得知泌尿道結石？

泌尿道結石依位置區分，可區分為腎臟結石、輸尿管結石、膀胱結石跟尿道結石。而輸尿管結石有8成是含鈣結石，在X光上可以顯影出來；所以每逢病患因腹脅痛來求診，懷疑是泌尿道結石發作時，就會安排X光檢查來看看結石狀況。

直徑小於4mm 可用藥自行排出

◎量身打造，終結結石

一般而言，輸尿管結石直徑小於4mm，醫師會開藥給病患，讓結石自行排出；對於5-10mm的輸尿管結石，則會選擇體外震波碎石或輸尿管鏡碎石手術，端看結石的位置。但是大於10mm的輸尿管結石，體外震波碎石或輸尿管鏡碎石手術除了需要多次的處理，仍無法清除乾淨，所以太大的結石便會考慮傳統的取石手術，雖然傳統的取石手術可以一次性處理乾淨，但傷口大及復原慢的缺點常讓病患躊躇不前。

達文西手術 依病患量身打造

近年來快速發展的達文西手術，運用在取石手術上，不但可以取得傳統手術的好處，又兼顧傷口小及復原快的優點，病患結石很大，建議可以考慮這樣的手術來處理結石的問題。

輸尿管結石處理方式需依照每位病患狀況量身打造，病患若有輸尿管結石相關問題，可與泌尿科醫師討論，了解每種手術的優缺點，選擇適合自己的方式來處理結石問題，病患再也不用害怕泌尿道結石了。

（作者為亞東醫院泌尿外科專任主治醫師）

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