更年期落髮 中醫針藥能改善

2019-03-02

文／吳佑鴻、姜智釗

50歲的黃小姐，這陣子洗澡的時候發現排水孔的頭髮非常多，髮廊的美髮師也說她的頭髮變得有點稀疏，加上最近月經開始紊亂，沒來由的就是一陣發熱和出汗，甚至情緒變得有點不太穩定，有時候還會睡得不太安穩。

用藥之外 也可針灸頭皮

婦產科檢查顯示黃小姐正困擾於更年期，而落髮也是卵巢功能退化，女性荷爾蒙下降後，所伴隨的症狀之一。

中醫認為「腎之華在髮，髮者血之餘」，更年期的變動就是以「腎虛」為最主要的病機，落髮又要更加著重「精血」的補益。現代女性常同時兼顧家庭和工作，情緒和精神負擔也會導致落髮，而落髮後的自信和社交壓力，也會惡化症狀，因此，中醫很重視更年期落髮女性「肝鬱」的紓解。中醫用藥之外，針灸毛髮稀疏處的頭皮（圖1），可以加強局部的血液循環和刺激毛囊。另外，平時還可按摩上肢的手六白穴（圖2）或下肢的下三皇穴（圖3），都能幫忙改善更年期的落髮狀況。

戒甜少油膩 要遠離菸酒

更年期落髮的民眾，不妨在均衡的飲食中，適量加上芝麻、山藥、桑葚或黑豆，同時少吃油膩甜食，減少熱量的累積，也不要抽菸飲酒，避免刺激頭皮。

每天抽出時間適當的運動和負重訓練，可以釋放壓力和改善情緒；充足的休息和睡眠，能夠修復氣血，如此調整日常起居，能讓中醫針藥改善更年期落髮的效果更好，趕快「髮」現！

（作者為桃園市大竹風澤中醫診所中西醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/