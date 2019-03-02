紅眼症不痛不癢 動靜脈瘻管作祟

2019-03-02

文／蘇亦昌

56歲的何小姐兩個月前，發現左眼看起來紅紅的，但因她平常工作忙碌，有可能是睡眠不足，因此不以為意。沒想到一個月後，左眼不但沒有好轉，反而充血變得更嚴重，腫脹感也更明顯，就到眼科看診。

眼科醫師仔細檢查後，發現何小姐的眼睛沒有感染或發炎的現象，但眼壓微高，使用聽診器可以聽到微弱的脈搏聲，經影像檢查後，發現是一個位於眼睛後方、影響到眼睛靜脈的動靜脈瘻管（圖1），眼科醫師安排何小姐到神經外科接受治療。

以微創腦導管栓塞技術治癒

神經外科醫師藉由微創腦導管的栓塞技術，先將一個微小的導管從鼠蹊部導引到眼睛後方的病灶處，再透過導管將線圈填塞至病灶處，動靜脈瘻管隨即消失（圖2），眼睛充血的現象也在治療後的一個月恢復正常。

眼睛充血發紅的原因很多，除了常見的眼睛發炎（包括感染或非感染性眼疾）以外，也有少數問題的根源不在眼睛，反而是在腦部。何小姐所發生的動靜脈瘻管，便是一個典型可能會造成紅眼、卻不痛不癢的腦部血管病灶。

動靜脈瘻管是一種動脈與靜脈不正常直接相接的病灶，這種「接錯線」的現象，會使原本低壓力的靜脈系統壓力異常升高，進而產生各種不同症狀。

眼壓升高 嚴重恐失明或中風

當這種血流量大增的情形發生在眼睛後方，便會倒灌至眼睛的靜脈，造成眼壓升高、眼睛紅腫，嚴重甚至可能造成失明或中風。

由於治療技術的進步，不必開腦的「微創腦導管手術」已成為治療這種動靜脈瘻管的主流；醫師在鼠蹊部利用不到一公分的傷口穿刺動（靜）脈後，藉由影像導引設備將導管導引至病灶處，再將栓塞物質透過導管送至病灶處，將動靜脈瘻管填塞消失。只要診斷即時，通常治療效果非常好。

眼睛發紅不但可能是眼睛發炎、急性青光眼等眼科的問題作祟，也可能是腦部血管異常所致，可別一直認為眼睛看起來紅紅的，只是晚上沒睡好或隱形眼鏡戴太久，而延誤了病情。

（作者為國泰綜合醫院神經外科醫師）

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