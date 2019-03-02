新攝護腺動脈栓塞術 傷口小恢復快

2019-03-02

記者翁聿煌／新北報導

75歲江先生25年前接受過心臟二尖瓣膜置換手術，需長期服用抗凝血藥，月前因為攝護腺肥大要開刀，考量傳統手術需停用抗凝血藥，可能引發併發症，經台北慈濟醫院心臟血管科醫師鄭詩璁，以新的「攝護腺動脈栓塞術」成功完成手術，且術前及術中未停止使用抗凝血劑，減少瓣膜栓塞的風險，術後當天就回家，復原狀況良好。

鄭詩璁指出，男性的攝護腺隨年紀逐漸增大，醫學研究指出，愛吃肉或習慣攝取高脂食物的群族，罹患攝護腺肥大或攝護腺癌的比率都較高。

75歲翁服用抗凝血藥 照樣手術

鄭詩璁說，攝護腺肥大的治療有藥物治療、超音波及手術等方式，運用微晶球阻塞攝護腺動脈，減小攝護腺體積的「攝護腺動脈栓塞術」，是治療攝護腺肥大的新技術，主要透過微創手術，用微細導管將微晶球輸送到攝護腺動脈，造成阻塞，攝護腺動脈無法獲得足夠血液，就開始萎縮、減小體積，緩解攝護腺肥大的下泌尿道症狀。

鄭詩璁說，「攝護腺動脈栓塞術」優點在於侵入性小，傷口只有一個針孔大，恢復快，如果選擇從手部進入血管，術後可立即下床行走，無須臥床，甚至門診就可完成治療。

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