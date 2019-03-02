皮膚越擦越薄？ 類固醇藥劑正確擦

2019-03-02

文／李秋燕

「藥師，可以幫我看一下皮膚科醫師幫我開的藥品有含類固醇嗎？我不敢用類固醇的藥！」

常常在門診諮詢遇到病人詢問藥膏成分，因為擔心類固醇的副作用而抗拒用藥。但是「美國仙丹」的封號不是浪得虛名！類固醇的作用有抗發炎以及調節免疫功能，可以治療的皮膚疾病包含濕疹、異位性皮膚炎、乾癬、汗疱疹等，連皮膚過敏引起的蕁麻疹都可以解決，是相當廣泛常見的外用製劑。

針對病灶處塗抹藥膏

類固醇藥膏依強弱效分成7個等級，第一級是最強效，而第七級則是最弱效。針對不同疾病與病灶發生的位置，醫師處方藥品時會有不同的考量；此外在不同的族群對於類固醇的需求等級也不相同，比如說嬰幼兒皮膚厚度不及成人、而老人的皮膚萎縮，藥品的穿透力相對較強，就適合弱效的類固醇製劑。

塗抹藥膏時，要針對病灶處塗抹，並且在皮膚症狀消失後就要停藥；面對比較嚴重的病症，也不需要厚敷，因為療效不會比較好，反而可能增加副作用的風險。

遵照醫師或藥師指示

如果長期不當的塗抹類固醇外用製劑，可能會導致皮膚萎縮、皮膚變薄、微血管擴張，甚至是皮囊炎、痤瘡（俗稱痘痘）、色素沉積等副作用，但因為過度懼怕副作用而不敢用藥，反而容易導致疾病惡化，最後要增加更多的藥品。

◎如何判斷藥膏的正確使用量呢？

通常以「指尖單位」為依據，這是以食指指尖一次能夠沾取的量作為一個單位，約為0.5公克。一般而言，成人全身一次所需要的藥膏最多60單位（20到30公克）：臉部或脖子需2單位、手臂大約需要3單位、手部1單位、腳掌約2單位。

不同的皮膚疾病和病灶位置，以及不同的病人族群都有其適合的類固醇製劑，即便是相同疾病，每個人適合的藥膏也不同。所以在醫師或藥師的指示下正確使用藥品，才能達到應有的療效，又可以避免藥品副作用的發生！

（作者為彰化基督教醫院藥師）

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