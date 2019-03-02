草莓食品沒草莓／零食多添加物 糖分攝取別過量

2019-03-02

〔記者吳亮儀／台北報導〕超商草莓季零食商品幾乎沒鮮草莓、反而是滿滿的食品添加物；醫師、營養師提醒，食品添加物不會對健康造成大影響，要擔心的反而是吃進太多糖、油脂和澱粉，對身體負擔才大。

台大公衛學院食品安全與健康研究所教授、台大醫院內科部醫師姜志剛說，零食內很多成分與草莓無關，而是做餅乾的原料或食品添加物。

姜志剛說，台灣在食品添加物的規範其實算嚴格了，哪些可用、用在哪裡都有規定，只要業者照規定，民眾不需要擔心急性中毒或明顯的身體傷害。

「但糖分攝取量是最大問題。」台安醫院營養師、體重管理中心營養師組長劉怡里指出，成人糖分攝取建議中，女性一天四十克內、男性四十五克，超過容易造成代謝症候群、肥胖、體脂肪和三酸甘油脂增加，小孩吃太多糖也會使記憶力不集中。

劉怡里說，建議民眾在吃零食前，先看看營養成分標示，也要留意別吃進太多人工色素，「多吃正常的蔬菜水果、少吃零食當然是最好的」。

台大食品科技研究所特聘教授、食品與生物分子研究中心主任沈立言說，很多人覺得「天然的尚好」，其實也有很多天然食材有毒，需靠食品加工去除、或靠添加物確保品質，政府該做的是確保食品商合法使用，揪出違法添加物的廠商。

多吃真正草莓

就草莓季商品而言，沈立言認為，現在小孩可能吃人工食品多過於自然蔬菜水果，而不曉得真實的蔬果味道如何，他建議父母帶著小孩品嚐真正的草莓，並且教導小孩「食品」和「食物」的差別，這是很好的機會教育。

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