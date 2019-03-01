減重不慎 恐致微量元素缺乏

2019-03-01

文／陳文皇

研究指出，人體缺乏微量元素的風險，包括短腸症、燒傷、創傷或實施全靜脈營養患者沒有適當的補充，其他原因包括藥物影響吸收、遺傳疾病、地理環境缺乏及營養不良，近來隨著瘦身減重風氣的盛行，接受減胃或胃旁通手術患者增加，研究已證實和缺乏鋅、鐵及銅等微量元素有關，流行病學研究發現，除了鐵及碘缺乏的問題外，缺鋅是全球最重要的微量元素缺乏症之一。

全世界約4億人患有缺鐵性貧血，而缺鋅更是在資源有限的國家中，影響兒童和青少年的一個重要問題，因為缺鋅會影響兒童的生長速度，臨床表現包括掉髮、口周和肛周皮炎、性腺機能減退、少精子症、傷口癒合受損、味覺及免疫功能障礙。

嚴重的硒缺乏與骨骼肌功能障礙、心肌病變、情緒障礙、免疫功能受損有關；碘缺乏與甲狀腺腫、甲狀腺機能衰退、精神發育遲滯有關；缺銅的臨床特徵是毛髮異常、肌肉無力、皮膚色素沉著、神經異常、水腫和肝脾腫大及共濟失調等。

包括鋅鐵銅等 過與不及都傷身

微量元素在人體的生理功能，大部份扮演輔酶的角色，參與蛋白質代謝活動，例如硒蛋白在抗氧化防禦及甲狀腺產生的催化劑角色上；鋅蛋白參與基因轉錄作用，除非嚴重缺乏才補充微量元素，否則應矯正引起缺乏的根本原因，對於改善症狀才有益處。

研究指出，體內微量元素過高可能產生毒性，例如硒中毒會導致掉髮、指甲脫落、蛀牙、皮膚神經病變；錳過量可能造成神經毒性；銅中毒引起嘔吐、腹痛及腹瀉等；過量的鋅會干擾銅的吸收，所以體內微量元素的量過與不及都可能影響健康。

大多數微量元素存在天然食材中，各類食物所含微量元素種類並不相同，可參考微量元素適當攝取量的建議，減重也應注意均衡飲食，才能適量獲得人體所需，維持健康。

（作者為台中童綜合醫院藥師）

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