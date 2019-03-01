性早熟等於長不高？ 求助中醫師逆轉勝

2019-03-01

文／吳多加

「醫師，我女兒胸部開始發育了，該怎麼辦？」這年頭，早發育的孩子不在少數，但家長擔心的是孩子長不高，在班上被嘲笑，因而求助於中醫師。

如果女孩在8歲以前，胸部就開始發育，長出陰毛、腋毛；男孩在9歲以前，睪丸、陰莖增大，聲音變粗，且一年內明顯抽高，就可能是性早熟。由於有部分性早熟是「腫瘤」引起的，尤其以男孩較常見。因此家長若發現孩子有提早發育的跡象，建議先到小兒科接受檢查。

長不長得高 關鍵點在「骨齡」

長不長得高，關鍵點在「骨齡」，也就是生長板癒合的程度。性早熟有許多分型，即使乳房早發育，骨齡也不一定超前，只要生長板還沒有完全閉合，孩子都會繼續長高的，家長們不必太過擔心。

中醫認為，「小兒腎氣不足」，意指生殖軸「尚未被啟動」。若孩子偏食，愛吃炸雞、薯條、常常晚睡，「腎的火氣」很容易就被點燃，第二性徵就早早出現。

壯脾胃降火氣 延緩生長板癒合

臨床研究也發現，知柏地黃丸、滋陰降火湯這類「降火氣」的中藥，可抑制骨齡增加的速率。

孩子成長的過程是動態的，多方面著眼治療，才能長得高、長得好。

中醫可針對孩子不同的本質，運用強壯脾胃、滋陰降火，改善睡眠等方法，能延緩生長板癒合，加強營養的吸收，幫助生長激素分泌，挽救孩子的身高。

（作者為風澤中醫診所主治醫師）

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