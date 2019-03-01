長期吃檳榔 口腔硬化難張口

2019-03-01

文／廖明德

55歲李先生因工作關係，長期食用檳榔提神，但一年前開始，他發現口腔黏膜泛白，用手指輕觸，更感受到嘴皮如硬皮，近來張口的幅度開始受限，甚至出現掉牙狀況，導致進食困難。

赴醫檢查發現為口腔黏膜下纖維化（口腔硬化）所致，所幸透過整形外科與牙科團隊合作，總算重現一口好牙，順利張口享受美食。

出現掉牙狀況 導致進食困難

口腔黏膜下纖維化多為嚼食檳榔引起，發生於後牙墊區及頰黏膜，會使得口腔黏膜漸漸從淺紅色變白色，出現反覆潰瘍或水泡，且手指觸摸口腔時，會感覺嘴皮硬如皮革，甚至摸到如蕾絲般的纖維網，最後因張口困難，使得進食緩慢、唾液增加，造成口臭、鼻音，影響正常味覺等情形。

雖然李先生的症狀尚未發展成癌前病變，但也出現掉牙狀況，其他倖存的牙齒也有多顆搖搖欲墜，嚴重影響生活品質。

經評估，考量患者張口時，上下門牙間距僅1公分，已屬中重度口腔黏膜下纖維化，必須先經由整形外科醫師透過手術放鬆頰部的黏膜，再進行顯微移植，從左手臂前端移植兩小塊皮瓣修補缺損的頰部，術後再搭配復健治療，直到門牙間距增加至4公分，再繼續進行植牙治療。

整形搭配植牙 免於無齒之苦

針對3顆缺牙的部分，牙科團隊先將鈦金屬製的人工牙根，植入缺牙的齒槽骨內，約3至6個月待骨頭癒合後，再於人工牙根上裝假牙，才能兼具美觀與穩定性，也減少日後罹患牙周病的機率，並增加植牙的使用壽命。

建議民眾應戒除抽菸、喝酒、嚼檳榔，適度吃辣，每半年定期赴牙醫接受口腔檢查，每天用餐後徹底刷牙漱口，以維持良好口腔衛生。平時可多補充維生素A和維生素B的食物，如地瓜葉、胡蘿蔔、糙米、豆類等，有助於口腔黏膜上皮修復，及維持上皮細胞功能，就能降低口腔黏膜下纖維化的風險。

（作者為亞洲大學附屬醫院牙科主任）

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