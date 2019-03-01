久坐便秘暴飲暴食 當心痔瘡找上你

2019-03-01

文／邱伯恩

年節羊肉爐、麻油雞等補湯喝多了、打麻將三天三夜不嫌累，緊接著又輪番喝春酒，以致不少患者因肛門便血、疼痛就醫。

發生痔瘡的主要原因就是便秘，因肛門與直腸靜脈的血液循環不良所引起； 肛門附近有一條痔靜脈，當靜脈血管長期擴張時，導致彈性變差，產生腫脹外露至肛門口出現脫垂現象，就是俗稱的痔瘡。中醫認為，痔瘡大都是屬於「氣滯血瘀」的表現，然每個人形成痔瘡的原因不同。

◎痔瘡依體質大致可分為：

●熱性痔瘡：對應現代人的生活型態，就是飲食不節制，喜食辛辣高油脂的食物，或過量飲酒，或消化系統病變，造成腹瀉或排便次數增多等原因所導致。

此症可服滋陰增液，泄熱通便的中醫方緩解，如玄參、麥冬、細生地等藥物（由醫師處方）。

對於痔瘡初期發炎疼痛的患者，建議可於三餐飯前搭配半條生小黃瓜，因其內含有丙醇二酸，可抑制醣類轉化為脂肪囤積體內，且小黃瓜於中醫是屬性偏涼的食物，入脾胃，有助於清熱解毒、利尿消腫。

●氣虛下陷型：因肛門括約肌無力排便，積便久之易形成痔瘡，而這類患者好發於中老年人、經常久站或久坐以及產婦。因為肌肉無力，在排便時，容易出現痔瘡脫出的現象。

此類患者以補氣生血為主，可對症予以內服及當歸酒洗療方來改善。

產後痔瘡脫垂 可服芝麻首烏糊

◎食療：

如果婦女產後出現痔瘡脫垂症狀，可服用芝麻首烏糊。

芝麻含豐富Omega-6脂肪酸與花青素，何首烏含大量卵磷脂。可先取何首烏一斤洗淨蒸20-30分鐘；蒸軟的何首烏切薄片，再放入鍋中煎煮1小時。另取一斤半黑芝麻炒熟，與何首烏煮約10分鐘；放涼後，加入少許蜂蜜調勻，作早餐或於睡前食用，滋補不上火，對於產婦與常服用軟便劑的老年患者，有幫助恢復體力與解宿便效果。

中醫治療採取服藥、針灸、放血、配合食療方式。預後仍需注意調養，多運動、增強心臟功能、忌食過度辛辣食物、多喝水、不久坐、不久站，並養成良好的排便習慣。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/