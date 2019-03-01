農產外銷新南向 成長近1成／去年出口值達14.3億美元 越南最大宗、泰國居次

2019-03-01

〔記者簡惠茹／台北報導〕國內政治人物為了南向推銷農產吵得熱鬧滾滾，最新統計顯示，新南向國家確實越來越愛台灣味，去年農產外銷新南向國家成長近一成；其中越南占最大宗，其次為泰國、澳洲、馬來西亞和印尼，紐西蘭則是大幅成長三成五，菲律賓也增近三成。

農委會國際處統計，去年台灣農產外銷到新南向國家整體提升九．三％，出口值為十四億三千多萬美元、約四百二十九億台幣，最大出口國為越南，出口金額達四億六千九百萬美元、約一百三十八億，第二名泰國，出口金額三億美元、約九十億元，其他如澳洲、馬來西亞和印尼，出口金額都超過一億美元、三十億元，新加坡則約二十九億元。

外銷紐西蘭大幅成長35％

值得注意的是，國際處指出，去年外銷到紐西蘭的農產品大幅成長達三十五．六％，菲律賓的出口額也成長二十九．七％，馬來西亞和新加坡更分別提升十七．七％和十七．四％。

從台灣出口到越南的農產品中，主要是牛、豬皮革、羽毛羽絨、冷凍鮪魚和鰹魚以及蝴蝶蘭；出口泰國的則是冷凍鰹魚、鮪魚和鯖魚；澳洲則大量進口台灣的冷凍鱸魚，顯示台灣魚類產品廣受各南向國家喜愛。

魚產品、烘焙糕餅廣受喜愛

國際處分析，另外像是農產品加工的烘焙糕餅，例如鳳梨酥、餅乾以及泡麵等麵食，在澳洲和新加坡都具有相當競爭力；蝴蝶蘭在越南、新加坡和澳洲也都榜上有名。

國際處長洪忠修指出，去年推動台灣農產外銷新南向國家的政策，透過到各國舉辦台灣農產品形象展及開發通路，包含印尼、泰國和馬來西亞都有舉行；另外，結合公協會出國考察推銷台灣農產品，例如到新加坡三大超市舉行台灣蔬果節；加大力道推行海外拓展輔導專案計畫等。

整合外銷平台 目標年增10％

農委會已成立整合的農產外銷平台，提供設備、檢疫、行銷等協助，目標希望外銷逐年成長十％，就是希望把農產賣出去，也歡迎且盡力協助縣市及農會組織拓展外銷。

2018年台灣農產外銷新南向前十國家

去年農產外銷新南向國家成長近一成，其中又以魚類產品最受各南向國家喜愛。 （資料照，記者楊金城攝）

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