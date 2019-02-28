張嘴傳喀喀響 顳顎關節症候群作怪

2019-02-28

記者王駿杰／新竹報導

新竹一名陳先生最近起床或進食時，會覺得雙頰疼痛，張口打呵欠，下巴還會發出喀喀聲響，他擔心下巴脫臼，趕緊就醫；醫師指出，這種「開不了口」的痛或台語俗稱的「落下頦」，即醫學上所稱的「顳顎關節症候群」。

台語俗稱「落下頦」

台大醫院新竹分院牙科部口腔顎面外科主任柯惠馨表示，顳顎關節位於兩側耳朵前方，連接頭顱及下顎骨，是一種很特殊、可以滑動的關節，上半部是由顳骨內凹的關節窩，下半部則是由下顎骨隆起的骨髁，中間連著一片軟骨盤所構成，左右各一個關節位於耳朵軟骨的前方，外面的關節包囊及肌肉，是顳顎關節異常所致的疼痛來源。

柯惠馨指出，顳顎關節是一個活動量很大的關節，當人說話、吃東西、打呵欠，該關節都必須運動，因此，顳顎關節症候群就是張口、閉口時，出現聲音、活動顳顎關節會痛、無法咀嚼食物等種種臨床表現的疾病。

造成此病的原因很多，包括：外傷、肌炎、腫瘤或風濕性關節炎等影響關節的系統性疾病，以及咬合不正、睡覺時磨牙、牙關緊咬、姿勢不良或假牙高度不適合、喜歡嚼食硬物等，都有可能會引發。

多數病患可藉由早期檢查得知病因，透過衛教與戒掉不良咀嚼習慣，甚至輔以藥物治療，或製作咬合板、作咬合矯正等非侵入性治療，大部分的症狀都可獲得大幅度改善。

可採微創手術治療

柯惠馨說，由於關節鏡的技術逐漸成熟，相關技術已應用於顳顎關節上，過去對於保守性治療沒有成效的病患，可選擇改以抽取關節液、注射玻尿酸、注射肉毒桿菌素或顳顎關節手術等方式治療，隨著顳顎關節鏡的發展，顳顎關節的手術治療也可以採微創手術。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/