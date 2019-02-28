旗山蕉農控盤商剝削 公平會要查

2019-02-28

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄旗山蕉農成立自救會控訴盤商壟斷，壓低當地香蕉收購價格至每公斤十元。農委會主委陳吉仲昨到立法院業務報告，立委要求農委會介入處理，陳吉仲指出，目前產地價格平均每公斤應有十三至十四元，公平會和檢調單位都已介入調查。

目前產地價每公斤13元

立委陳亭妃指出，最近蕉農憤怒盤商剝削，網路上還傳出盤商丟出每公斤十元的價格，蕉農會不會被剝削？立委邱議瑩也指出，旗山農會表示香蕉每公斤大概有十七、十八元（前天），但蕉農抗議、媒體報導旗山香蕉崩盤、被盤商人為操縱價格的事情，農委會後續是否有掌握、處理？她說，農民其實不希望外界用「崩盤」報導農產品價格下降，會造成所有盤商都想用崩盤價買進，讓農民欲哭無淚。

陳吉仲表示，旗山香蕉通常是到三月盛產，但今年暖冬造成提早採收，目前產地價格有到每公斤十三、十四元，市場上若有不正確訊息傳播，會影響產地價格，農委會會提供完整產地批發市場價格，公布在網站，不能因不實訊息或報導影響農民權益。

陳吉仲指出，去年已將農民檢舉及相關資料請檢調單位和公平會介入調查，其中牽涉到蕉農的權益，特定農產品採收時，價格若被少數特定販運商決定，政府一定會介入出手。

農糧署副署長蘇茂祥補充，據了解，昨天旗山香蕉產地平均價格為每公斤十三元，中部南投縣中寮鄉有十五元，外銷價格則為每公斤十八至十九元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/