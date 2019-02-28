韓國瑜簽星國億元訂單 農委會：能外銷都好

2019-02-28

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前宣布與新加坡兩大超市簽下三年一億元新訂單，高市農業局宣傳遠勝先前高市府外銷金額。農委會主委陳吉仲面對立委質詢兩超市是否為外銷新加坡的新通路？陳吉仲昨說明，超市是過去我國農產品外銷星國重要通路，農委會去年也曾在兩超市辦理台灣蔬果節，輔導業者賣出兩千五百多萬元水果。

韓昨晚再傳簽3400萬協議

人在新加坡的韓國瑜昨聽聞媒體轉述部分說法，隔海嗆聲︰「按照陳吉仲邏輯，韓國瑜永遠是屁？」怒批「沒水準到極點」。昨晚又傳出韓國瑜與百美超市簽下三年採購三千四百萬台幣農產協議。

陳吉仲指出，他在立院備詢時，有什麼數據講什麼話，「沒想到韓市長反應這麼激烈」，農委會及許多縣市確實都曾與新加坡NTUC集團合作促銷農產，只要台灣農產能多外銷，都是好的。

據統計，新加坡是台灣農產品南向國家中第四大出口國，台灣農產品去年出口新加坡逾九千三百萬美元、約新台幣廿九億元，創下五年新高。最受星國民眾青睞的水果為椪柑、番石榴及西瓜、木瓜等。

韓國瑜近日到新加坡銷售高雄蔬果，先後與新加坡NTUC所屬FairPrice超市、昇菘超市各簽三年合約，預計每年輸出三千四百餘萬元高雄農特產。

農委會國際處處長洪忠修說明，這些超市一直是台灣農產銷往星國的重要窗口，歷年皆輔導業者前往行銷，去年也輔導廠商到星國辦理十四天台灣農業蔬果節，在NTUC超市十家分店和昇菘十家分店，促銷金煌芒果等台灣水果，約有兩千五百萬業績。

立委陳亭妃建議，外銷數字要向國人說清楚，很感謝有人努力為台灣農產找通路，但不能抹殺過去所有人為開發這些通路努力的成效。

部分立委昨也質疑有台肥等泛官股公司投資、被視為農產外銷國家隊的「台灣國際農業開發公司」，兩年虧損逾七千萬元。

台農發靠新通路 獲利不易

陳吉仲表示，台農發是民營公司，但被要求不能跟既有通路搶訂單，也不能與農民爭利，「還好沒賺錢，如果賺錢，也會被罵。」例如雲林烏龍蕉從不曾賣到日本，台農發今年將協助賣一千噸、價格為往常外銷價一至兩倍，因為只能找原本沒有的通路，獲利確實不易。

至於農產外銷平台，則鎖定卅個農業品項、十幾個國家，整合上下游，協助把農產品賣出去，今年目標增加外銷十％，與台農發不同。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/