連假首日 國道南下避開6處壅塞路段

2019-02-28

今天7到12點 南下全面高乘載

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是二二八連續假期首日，高公局預估是南下交通量最大的一天，六處重點壅塞路段行車時間恐是平常三倍至五倍。高公局提醒民眾，今天上午七點至中午十二點，東、西部國道均實施南下高乘載管制，車內人數未達三人無法開上國道。

3月3日免費時段延至上午10點

二二八連假相關疏運措施，包含入口高乘載管制、入口匝道封閉、全線單一費率、夜間暫停收費、開放路肩、入口匝道儀控等。較特別的是，三月三日連假最後一天，夜間免收費時段延長五個小時，當天國道全線從凌晨零點至上午十點免通行費。

高公局指出，二二八連假因距離春節較近，依照往年經驗，車流量都會低於清明、端午、中秋等假期，預估連假首日、次日車流量皆為一一八百萬車公里，三月二日會是交通量最大的一天，預估全線達一一九百萬車公里，這三天國道車流量，均約為國道日平均車流量的一．三六倍；收假日車流量一○一百萬車公里，與一般週末假日相當。

今日上午八點至下午一點的重點壅塞路段，包含國一南下楊梅︱新竹系統、彰化系統︱埔鹽系統、國三南下三鶯︱關西、茄苳︱西濱、烏日︱霧峰。另外，國五南港系統︱坪林則預計上午六點就會湧現車潮，可能持續塞到下午四點。

另外，今日全天會封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道，收費措施國道全線採長途折扣費率，無每日二十公里優惠里程，小型車每公里○．九元；國三「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再八折收費。

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