酒駕累犯撞死2騎士 檢求處10年重刑／法務部修法重懲 部長致電受害者父親「兒子沒有白白犧牲」

2019-02-28

〔記者楊政郡、吳政峰、陳建志／綜合報導〕酒駕累犯肇事案一再發生，法務部研擬加重刑責草案昨天出爐，台中地檢署也在昨天起訴酒駕累犯撞死彭姓男大生（廿一歲）、鄭姓女騎士（廿五歲）案，雖只能適用舊法，但檢察官罕見地求處最高刑度十年，並籲請法官宣告沒入車輛。

現行酒駕致人於死，判處三到十年徒刑，法務部打算修正為無酒駕前科處五至十二年徒刑；有酒駕前科者判刑從十年起跳，最重可處死刑。法務部長蔡清祥昨特別致電給本案受害者家屬彭爸爸，告知法務部的修正案內容，讓他知道「兒子沒有白白犧牲」！

建請法官沒收肇禍車輛

本案發生在今年二月二日農曆年前，四十九歲的檳榔攤業者陳瑞盈已有多次酒駕前科、被吊銷駕照中，竟仍酒駕，從南投中寮鄉飲酒後，一路開回台中市大里區，進入國光路逆向行駛近一公里，且全程以時速八十五至九十五公里蛇行、闖紅燈，撞擊多部機車及汽車才停下，彭、鄭兩人遭迎面衝撞慘死，到院前已死亡，兩部機車幾乎成為廢鐵。

被告坦承犯行，闖下大禍之際，說自己吃了安眠藥，不記得為何逆向，酒測值則高達每公升○．八一毫克，被害家屬難過痛罵：「敗類、害人精！」不願與其和解，表示一定要討回公道。

檢方指出被告惡行不輕，情節重大，除了求處最高刑度十年有期徒刑，對於酒駕所用交通工具，也決定給予剝奪所有權之宣示，希望預防他再以相同工具非法使用肇禍，建請法官一併宣告沒收。

酒駕男再犯 撞傷一對夫妻

此外，台中一名林姓男子一年多前曾因酒駕被攔查送辦，二月廿六日晚間酒後又開車，行經台中市大里區草湖路，撞倒剛下車的何姓男子和張姓太太，造成張女腰椎骨折，林男酒測值高達○．六一，但他辯稱因霧霧的看不清楚才會撞上。林男訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

被撞的何男家屬則在臉書社團「大里人聊天室」po文表示：「究竟還要多少無辜的人，政府才會注重酒駕？」對於林男的酒駕行為，大加撻伐。

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