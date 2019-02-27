新式耳咽管氣球擴張術 搭機爬山揮別耳塞不適

2019-02-27

記者王俊忠／台南報導

24歲的吳小姐有鼻過敏病史，近兩年左耳反覆悶塞脹痛，有時會耳鳴，爬高山、搭飛機症狀更明顯，拚命吞口水、打呵欠也沒用，就醫後確診是左耳耳咽管功能障礙，接受醫師建議，做新式的耳咽管氣球擴張手術，術後一個月，悶塞的左耳終有暢通感，搭飛機不怕耳朵又塞住了！

郭綜合醫院耳鼻喉科主治醫師李苡潞指出，檢查發現吳小姐的左耳耳膜完整、但稍塌陷，聽力正常，鼻咽內視鏡看到耳咽開口長期過敏、有黏膜水腫狹窄情形，才建議患者做較治本、但需自費的氣球擴張術。

李苡潞表示，耳咽管是連結中耳與鼻咽腔的一座橋樑，可調解中耳氣壓、保護中耳不受細菌入侵，還可引流中耳分泌物，一般人上高山或搭飛機，當氣壓驟降時，會覺得耳內有塞住感，這是因為耳咽管來不及反應，這時吞口水或打呵欠可緩解耳朵悶塞的不適感；但如果吞口水、打呵欠都無效時，有可能是耳咽管堵塞出問題。

李苡潞說，當鼻咽因感冒、鼻竇炎、鼻過敏、抽菸粉塵刺激、胃食道逆流、放射線治療等因素使分泌物增加，或鼻咽腫瘤壓迫時，常使得耳咽管阻塞失去正常調解功能，就是「耳咽管功能障礙」。若不處理改善，可能變成中耳炎或積水，最嚴重會衍生膽脂瘤，演變到不可逆的聽力減退，不能輕忽。

李苡潞指出，近幾年研發出的新式耳咽管氣球擴張術，透過內視鏡引導，把細小氣球從鼻咽伸入耳咽管的狹窄處進行擴張、恢復通暢。此項微創手術具有外觀無傷口、疼痛少、恢復快、成效佳等優點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/