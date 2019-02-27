遊菲3人染登革熱 今年首起境外群聚感染

2019-02-27

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布，國內一旅行團共11人赴菲律賓，其中3人陸續確診登革熱，是今年首起登革熱境外群聚感染事件，累計今年登革熱境外移入病例已達到65例，創下近10年同期新高；另再新增3例麻疹，個案在可傳染期間曾搭飛機或逛夜市，民眾要提高警覺。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，中部11人旅行團2月初曾到菲律賓宿霧等地，其中3人陸續出現發燒、頭痛與肌肉痛等症狀並確診登革熱，同住接觸者1人曾出現疑似症狀，但經檢驗已排除感染，其餘接觸者無疑似症狀，將持續監測至3月17日；其他8名同行團員則無疑似症狀。

疾管署統計，今年我國累計65例登革熱境外移入病例，感染地以東南亞為主，越南20例、印尼17例、菲律賓11例最多；另有1例本土病例。

疾管署副署長羅一鈞指出，今年我國登革熱境外移入病例高於往年，與今年東南亞疫情較嚴重有關，例如菲律賓近1.8萬例登革熱、75例死亡，印尼逾2.3萬例、207例死亡，其他像是新加坡、越南、馬來西亞、泰國、中國、柬埔寨與寮國病例也均高於去年同期。

疾管署呼籲，民眾赴登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗窗、紗門的房舍等防蚊措施處。

在新增3例麻疹方面，於2月11日至20日各自可傳染期間，2例國內感染包含北部30多歲男性曾搭乘機場捷運、搭乘釜山航空往返韓國釜山，北部20多歲女性到過桃園燈會三民燈區等地；境外移入個案則是由越南胡志明市飛抵桃園機場、入境我國自助旅遊的外國籍3歲女童，有到九份、十分、士林夜市、逢甲夜市等地。

疾管署強調，衛生單位已掌握3名個案相關接觸者共329人，將持續監測至3月13日，但有相關公共場所活動史的民眾，必須提高警覺，自主健康管理18天。今年已累計23例麻疹病例，其中13例國內感染、10例境外移入。

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