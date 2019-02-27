「藥」退燒？ 留意5件事

2019-02-27

文／顏群芳

進入流感季節，對於病童家屬來說，他們最擔心的就是小朋友發燒的狀況，只要察覺到小朋友體溫過高，就開始緊張起來，以下是常見有關發燒及退燒的疑問和解答。

◎幾度以上算發燒？

發燒的定義為中心體溫≥38℃，使用耳溫槍量取，當兩耳測量的溫度不同時，以較高溫度為主。

◎發燒會燒壞腦袋？

不會，適度發燒反而可提升人體免疫系統，除非是腦炎、腦膜炎等直接影響腦部的疾病，才會對病人的腦部造成直接傷害。如果曾有心臟病史、熱痙攣等神經系統疾病，建議在體溫超過38℃以上時，就給予退燒處置。

◎退燒藥有什麼差別？

目前醫療院所最常見的退燒藥，可分成以下兩種：

●乙醯胺酚（Acetaminophen）：

具有止痛、退燒作用，孩童退燒建議劑量為每公斤給予10到15毫克，每4到6小時給藥一次，過量使用易導致肝衰竭。

●非類固醇發炎抑制劑（NSAID）：

除了可止痛、退燒，還具有消炎作用，可減少發炎產生的紅、腫、熱、痛等症狀，此常見成分為布洛芬（Ibuprofen），孩童每公斤需給予5到10毫克的劑量，每6到8小時給藥一次，跟乙醯胺酚比較起來，容易出現胃部不適的不良反應。

◎退燒塞劑需要放在冰箱存放嗎？

不用，儲存在25℃以下陰涼處即可，另外要注意的是，退燒塞劑有分12.5和25毫克兩種劑量，使用之前要看清楚。

◎沒發燒，吃退燒藥會讓體溫降低嗎？

不會，孩童就算沒發燒，也可能會有一些疾病引起的發炎症狀，所以醫師會叮嚀退燒藥需照3餐服用，主要是考量到藥品本身還是具有止痛、消炎的作用，可減緩孩童不舒服的感覺。

正所謂預防勝於治療，在流感期間，最好還是要戴口罩、勤洗手，減少出入密閉、不通風的公共場所，才能減少疾病的傳染，並遵照藥師的指示來使用藥物，才能安心用藥。

（作者為為恭紀念醫院藥師）

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